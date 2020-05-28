В Воронежской области почти 10 млн рублей направлено в I квартале на компенсации на питание беременным, детям и кормящим матерям
Выплаты для всех категорий получателей в 2020 году были проиндексированы, а условия их получения уточнены поправками в региональный закон, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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В ходе 57 заседания регионального парламента депутаты приняли изменения в областной закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области».
ИСТОЧНИК KP.RU