28 Май 2020 2020-05-28T15:47:32+03:00

В Воронежской области почти 10 млн рублей направлено в I квартале на компенсации на питание беременным, детям и кормящим матерям

Выплаты для всех категорий получателей в 2020 году были проиндексированы, а условия их получения уточнены поправками в региональный закон, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов