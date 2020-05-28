В торговом центре Воронежа нашли более 200 пачек табака для кальяна без акцизных марок

28 Май 2020 2020-05-28T15:43:30+03:00

Товар конфисковали, а продавцов оштрафовали в общей сложности на 25 тысяч рублей

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Сотрудники транспортной прокуратуры конфисковали в одном из городских торговых центров более 200 пачек иностранного табака для кальяна различных наименований и стран происхождения. На товаре не было акцизных марок и единого знака обращения продукции на рынке.

Прокуроры возбудили два административных дела - за оборот табачных изделий без маркировки и за пользование и хранение товаров, незаконно перемещенных через таможенную границу. Дела уже рассмотрели Воронежская таможня и мировой судья в Коминтерновском районе, продавцов оштрафовали на 15 000 и 10 000 рублей соответственно, сообщили в Воронежской транспортной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU