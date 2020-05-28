В торговом центре Воронежа нашли более 200 пачек табака для кальяна без акцизных марок
Сотрудники транспортной прокуратуры конфисковали в одном из городских торговых центров более 200 пачек иностранного табака для кальяна различных наименований и стран происхождения. На товаре не было акцизных марок и единого знака обращения продукции на рынке.
Прокуроры возбудили два административных дела - за оборот табачных изделий без маркировки и за пользование и хранение товаров, незаконно перемещенных через таможенную границу. Дела уже рассмотрели Воронежская таможня и мировой судья в Коминтерновском районе, продавцов оштрафовали на 15 000 и 10 000 рублей соответственно, сообщили в Воронежской транспортной прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU