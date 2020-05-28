В Воронеже с 1 июня начнут работу троллейбусные маршруты №№ 7 и 11

28 Май 2020 2020-05-28T15:24:31+03:00

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Мэрия Воронежа сообщила, что в связи с поэтапным снятием ограничений по коронавирусу, с 1 июня в городе возобновят работу двух троллейбусных маршрутов - №7 «ВГУ - Троллейбусное депо №2» и №11 «ВАСО - Северо-Восточный район (ост. «Школа»)». На линии выйдут в общей сложности 19 троллейбусов. Поскольку у этих маршрутов относительно короткий круг (около 40 минут от одной конечной до другой), при таком количестве машин ждать троллейбус воронежцы будут не более 6-8 минут.

А вот троллейбусы маршрутов №№ 8 и 17 пока не будут открывать – из-за перекрытия проспекта Революции и реконструкции на путепроводе на улице 9 Января. О дате запуска этих маршрутов сообщат дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU