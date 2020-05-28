2020-05-28T15:24:31+03:00
Общество

В Воронеже с 1 июня начнут работу троллейбусные маршруты №№ 7 и 11

На линии выйдут в общей сложности 19 машин
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мэрия Воронежа сообщила, что в связи с поэтапным снятием ограничений по коронавирусу, с 1 июня в городе возобновят работу двух троллейбусных маршрутов - №7 «ВГУ - Троллейбусное депо №2» и №11 «ВАСО - Северо-Восточный район (ост. «Школа»)». На линии выйдут в общей сложности 19 троллейбусов. Поскольку у этих маршрутов относительно короткий круг (около 40 минут от одной конечной до другой), при таком количестве машин ждать троллейбус воронежцы будут не более 6-8 минут.

А вот троллейбусы маршрутов №№ 8 и 17 пока не будут открывать – из-за перекрытия проспекта Революции и реконструкции на путепроводе на улице 9 Января. О дате запуска этих маршрутов сообщат дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области почти 10 млн рублей направлено в I квартале на компенсации на питание беременным, детям и кормящим матерям
В торговом центре Воронежа нашли более 200 пачек табака для кальяна без акцизных марок
Стала известна дата парада Победы в Воронеже
В Воронеже с 1 июня начнут работу троллейбусные маршруты №№ 7 и 11
Воронежец перевел на «резервный счет» мошенников более 600 тысяч рублей
В Воронеже 29 мая синоптики обещают жару
Мэрия Воронежа объявила торги на две кредитные линии по 500 миллионов рублей
Воронежский комик стал ведущим нового шоу «Импровизация.Команды»
Убийство 9-летней девочки из Воронежской области: мать и отца подозреваемого подростка лишили родительских прав
Воронежская киностудия снимет докфильм "Письмо на фронт"
В Воронеже во дворе жилого дома нашли тело 20-летнего парня