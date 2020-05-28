2020-05-28T14:51:07+03:00
Происшествия

Воронежец перевел на «резервный счет» мошенников более 600 тысяч рублей

За сутки своих сбережений лишились еще 11 жителей региона
Ярослав ИВАНОВ
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За 27 мая жертвами мошенников стали 12 жителей Воронежской области. В общей сложности их обманули на 900 тысяч рублей

Больше всего потерял после общения с аферистами 31-летний житель областного центра. Попался на байку о несанкционированном вмешательстве в содержимое своего счета. Мужчина, представившийся сотрудником банка, сообщил, что деньги можно спасти, если немедленно перевести их на резервный счет, созданный банком. Но для этого надо сходить к банкомату, снять средства и переложить их в… другой банк. Растерянный мужчина поспешил выполнить инструкции звонившего. Лже-сотрудник заверил, что средства поступят на счет в течение пяти дней. Но чуда не произошло. Более 600 тысяч мужчина своими руками перевел мошенникам.

Будьте бдительны!

ИСТОЧНИК KP.RU

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