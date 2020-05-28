2020-05-28T15:01:56+03:00
Общество

В Воронеже 29 мая синоптики обещают жару

Зато уже к понедельнику температура опустится до +18
Юрий КОЗЛОВ
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Настоящее тепло продлится, увы, всего один день.Настоящее тепло продлится, увы, всего один день.Фото: из архива «КП»
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В Воронежском гидрометцентре рассказали о погоде на выходные и начало следующей недели.

- Сейчас идет перестройка роды на лето, - сообщили синоптики. – При этом возможны резкие перепады температуры. Так, если 29 мая ожидается жара, то уже в начале следующей недели днем будет весьма прохладно.

Тем временем в Гидрометцентре России заявили о том, что с началом лета на территории европейской части нашей страны, как ни странно, температура может резко снизиться. Связано это будет с притоком холодного воздуха с Арктики.

Что касается погоды на ближайшие дни именно в Воронежской области, то ночь на пятницу, 29 мая, ожидается дождливой при +9 градусах. А вот днем столбик термометра может подскочить аж до +27. На солнце будут набегать тучи, возможен дождь.

Ночью в субботу, 30 мая, будет пасмурно при +15 градусах, зато дождь маловероятен. Днем потеплеет до +22, возможна гроза.

В ночь на воскресенье, 31 мая, снова будет дождь при +12 градусах. Днем осадки не прекратятся, столбик термометра поднимется до +20.

Ночью в понедельник, 1 июня, опять обещают +12, на этот раз без дождя, но при пасмурной погоде. Днем потеплеет до +18. Велика вероятность сильного дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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