Мэрия Воронежа объявила торги на две кредитные линии по 500 миллионов рублей

28 Май 2020 2020-05-28T14:14:35+03:00

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В администрации Воронежа объявили торги на открытие двух кредитных линий по 500 миллионов рублей каждая сроком до года. Цена их обслуживания 6,5% годовых (при уровне ключевой ставки – 5,5 % годовых). Если сказать проще, это 32,5 миллиона для каждой линии. В планах – открыть еще две кредитные линии на ту же сумму и со схожими параметрами.

В мэрии пояснили, что это 32,5 миллиона - максимальная сумма процентов, которую может заплатить муниципалитет в случае, если примет решение о привлечении всех денег кредитных линий на весь предусмотренный контрактами срок (365 дней с момента заключения). Возобновляемые кредитные линии - своего рода «страховка» от непредвиденных ситуаций. Совсем необязательно, что все эти деньги будут реально востребованы.

В мэрии также пояснили, что обычно подобные кредитные линии используют в течение небольшого времен. В администрации утверждают, что муниципалитет старается максимально быстро погасить долги, чтобы не платить лишних процентов. Были годы, когда открытые линии в принципе не использовались.

Также в администрации сообщили, что ежегодное открытие кредитных линий в первую очередь используется для перекредитования под более низкий процент (не выше 6,5 процента с потенциальной возможностью снижения по итогам торгов) открытых ранее банковских кредитов (если это позволяет ситуация). Дело в том, что ранее применялась более высокая ставка (в разные годы 7,63, 7,23, 6,53%).

Мэр Воронежа Вадим Кстенин заявил:

– Главным финансовым результатом 2019 года я считаю снижение долговой нагрузки на местный бюджет. Это тяжелое бремя почти десять лет негативно влияло на экономику муниципальных коммунальных предприятий и бюджет города в целом. За 2019 год мы сократили объем долга с 6,6 (72 процента от собственных доходов) до 4,4 миллиардов рублей (это соответственно 46%).

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ИСТОЧНИК KP.RU