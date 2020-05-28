Воронежский комик стал ведущим нового шоу «Импровизация.Команды»

28 Май 2020 2020-05-28T14:06:55+03:00

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Воронежский юморист Антон Шастун стал ведущим нового шоу «Импровизация. Команды», пилотный выпуск которого можно посмотреть на YouTube.

Антон Шастун стоял у истоков проекта «Импровизация», уже несколько лет он где еще с тремя актерами-комиками под руководством ведущего Павла Воли выдает не заготовленные шутки. Это шоу стало настолько популярным, что дало толчок для создания нового – командного проекта. В программе «Импровизация. Команды» принимают участие около 60 команд из разных городов России и Ближнего зарубежья. В каждом выпуске нового шоу, ведущим которого и стал Антон Шастун, соревнуются по 2 команды. Их удачные шутки в раундах оценивает жюри: актеры шоу «Импровизация», стендап-комики и другие артисты шоу-бизнеса. В финале побеждает та команда, которая набрала большее количество баллов.

- Мы сняли пробный выпуск. Обычно его смотрят только большие боссы и принимают решение о том, запускать проект или нет. Но в этот раз, мы решили показать этот пилот зрителям, чтобы те сказали - что гуд, а что ерунда. Чего можно добавить, а что убрать навсегда. Это пробный выпуск, еще поменяется оформление, декорации студии, музыкальное сопровождение. Для нас, для меня лично, это очень важный проект, и хочется его сделать максимально крутым, - признался Антон Шастун.

Пилотный выпуск нового шоу можно посмотреть на YouTube.

ИСТОЧНИК KP.RU