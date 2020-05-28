Убийство 9-летней девочки из Воронежской области: мать и отца подозреваемого подростка лишили родительских прав

28 Май 2020 2020-05-28T13:22:35+03:00

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Жители села 2-е Никольское Бобровского района рассказали о 16-летнем подростке, подозреваемом в убийстве девятилетней девочки, и об его жертве:

- Этот парень из многодетной семьи, мать и отец лишены родительских прав, опекуном была старшая сестра. Он учился сначала в нашей школе, потом его отправили в интернат. Недавно вернулся в наше село. Вроде как последнее время был в каком-то училище. Так получилось, что он чаще общался с детьми помладше, чем со сверстниками. Жил этот парень, действительно, по соседству с девочкой. Их дома были крайними на параллельных улицах. Девочка была очень хорошая. Всегда поздоровается, возится в песочнице, чужой игрушки никогда не возьмет. Она часто играла с младшими братьями парня, которого сейчас подозревают в убийстве. Ее похоронят у нас в селе.

Напомним, 25 мая родители оставили девятилетнюю дочку со старшими детьми (всего в семье их шестеро) и уехали на рыбалку. Они вернулись домой 26 мая. Узнали, что девочки нет дома, и бросились ее искать. Вечером 27 мая в заброшенном доме, расположенном неподалеку, нашли ее тело. Установили, что ребенок был задушен. Девочка была полураздета.

Сотрудники Следственного комитета во взаимодействии с полицейскими выяснили, что к убийству может быть причастен 16-летний дальний родственник девочки. По предварительным данным, подросток пригласил ее погулять. У ребенка не возникло никаких подозрений, девочка согласилась. Он завел ее в заброшенный дом и там попытался вступить с ней в половую связь. Девочка вырвалась, пустилась бежать, но тот ее догнал и задушил. Потом спрятал тело в сундук, стоявший в доме, забросав его вещами, чтобы потом закопать в лесу. А затем сам участвовал в поисках ребенка.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего» (от 8 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы). Подросток признал свою вину, он сам показал место, где лежало тело. Школьника задержали, решается вопрос об его аресте.

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ИСТОЧНИК KP.RU