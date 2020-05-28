2020-05-28T13:22:35+03:00
Происшествия

Убийство 9-летней девочки из Воронежской области: мать и отца подозреваемого подростка лишили родительских прав

Его опекуном была старшая сестра
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Обстоятельства страшного преступления продолжают выяснять сотрудники Следственного комитета.Обстоятельства страшного преступления продолжают выяснять сотрудники Следственного комитета.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Жители села 2-е Никольское Бобровского района рассказали о 16-летнем подростке, подозреваемом в убийстве девятилетней девочки, и об его жертве:

- Этот парень из многодетной семьи, мать и отец лишены родительских прав, опекуном была старшая сестра. Он учился сначала в нашей школе, потом его отправили в интернат. Недавно вернулся в наше село. Вроде как последнее время был в каком-то училище. Так получилось, что он чаще общался с детьми помладше, чем со сверстниками. Жил этот парень, действительно, по соседству с девочкой. Их дома были крайними на параллельных улицах. Девочка была очень хорошая. Всегда поздоровается, возится в песочнице, чужой игрушки никогда не возьмет. Она часто играла с младшими братьями парня, которого сейчас подозревают в убийстве. Ее похоронят у нас в селе.

Напомним, 25 мая родители оставили девятилетнюю дочку со старшими детьми (всего в семье их шестеро) и уехали на рыбалку. Они вернулись домой 26 мая. Узнали, что девочки нет дома, и бросились ее искать. Вечером 27 мая в заброшенном доме, расположенном неподалеку, нашли ее тело. Установили, что ребенок был задушен. Девочка была полураздета.

Сотрудники Следственного комитета во взаимодействии с полицейскими выяснили, что к убийству может быть причастен 16-летний дальний родственник девочки. По предварительным данным, подросток пригласил ее погулять. У ребенка не возникло никаких подозрений, девочка согласилась. Он завел ее в заброшенный дом и там попытался вступить с ней в половую связь. Девочка вырвалась, пустилась бежать, но тот ее догнал и задушил. Потом спрятал тело в сундук, стоявший в доме, забросав его вещами, чтобы потом закопать в лесу. А затем сам участвовал в поисках ребенка.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего» (от 8 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы). Подросток признал свою вину, он сам показал место, где лежало тело. Школьника задержали, решается вопрос об его аресте.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области почти 10 млн рублей направлено в I квартале на компенсации на питание беременным, детям и кормящим матерям
В торговом центре Воронежа нашли более 200 пачек табака для кальяна без акцизных марок
Стала известна дата парада Победы в Воронеже
В Воронеже с 1 июня начнут работу троллейбусные маршруты №№ 7 и 11
Воронежец перевел на «резервный счет» мошенников более 600 тысяч рублей
В Воронеже 29 мая синоптики обещают жару
Мэрия Воронежа объявила торги на две кредитные линии по 500 миллионов рублей
Воронежский комик стал ведущим нового шоу «Импровизация.Команды»
Убийство 9-летней девочки из Воронежской области: мать и отца подозреваемого подростка лишили родительских прав
Воронежская киностудия снимет докфильм "Письмо на фронт"
В Воронеже во дворе жилого дома нашли тело 20-летнего парня