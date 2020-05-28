2020-05-28T13:02:17+03:00
Звезды

Воронежская киностудия снимет докфильм "Письмо на фронт"

Ленту покажут в интернете 20 июля
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежская киностудия «Стоп! Снято» собирается снимать документальный фильм, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. С 29 мая съемочная группа открывает кастинг для желающих поучаствовать в создании фильма. Требуются помощники, художники, операторы, фотографы.

Короткометражку «Письмо на фронт» ориентировочно начнут снимать 6 июня. Новый фильм будет рассказывать о поколении 20-летних.

- Это кино про ребят, которым открывается ценность поступков. Они по-новому смотрят на смысл своей жизни благодаря тому, что понимают, какую цену заплатили их ровесники во времена ВОВ. Они проживают эту жизнь за тех, кто отдал на войне свою, - отметили создатели. - Главный герой - студент. Он идет по жизни легко и беззаботно. Снимает пранки, и тем самым удовлетворяет свои амбиции. Однажды он получает задание в университете - написать письмо на фронт своему прадеду. Взгляды главного героя на жизнь меняются, когда он неожиданно получает ответ на свое письмо.

Возрастное ограничение фильма 6+. Ориентировочный хронометраж - 20 минут. В картине планируют снимать артистов воронежских театров и актера сериалов «Физрук», «Закон каменный джунглей» и «Молодёжка. Лёд и пламя» Дмитрия Власкина.

Планируется, что фильм выложат в интернет 20 июля.

Напомним, студия "Стоп! Снято" ранее сняла детский художественный фильм-фэнтази "Потерянные в воспоминаниях".

ИСТОЧНИК KP.RU

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