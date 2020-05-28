2020-05-28T12:26:53+03:00
Происшествия

В Воронеже во дворе жилого дома нашли тело 20-летнего парня

Причину смерти установит экспертиза
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежские следователи проводят проверку по факту обнаружения 27 мая тела молодого человека в Коминтерновском районе. Труп между машин во дворе дома на Беговой обнаружили жильцы около половины девятого утра среды.

Причину смерти 20-летнего мужчины должна установить назначенная судебно-медицинская экспертиза, сообщили в региональном управлении СК России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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