В Воронеже во дворе жилого дома нашли тело 20-летнего парня
Причину смерти установит экспертиза
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Воронежские следователи проводят проверку по факту обнаружения 27 мая тела молодого человека в Коминтерновском районе. Труп между машин во дворе дома на Беговой обнаружили жильцы около половины девятого утра среды.
Причину смерти 20-летнего мужчины должна установить назначенная судебно-медицинская экспертиза, сообщили в региональном управлении СК России.
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ИСТОЧНИК KP.RU