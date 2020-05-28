Стало известно, кому в Воронеже отключат горячую воду в июне

28 Май 2020 2020-05-28T11:24:29+03:00

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В июне многим воронежцам предстоит столкнуться с временным отключением горячего водоснабжения. Как объяснили в пресс-службе мэрии, в это время пройдут плановые работы по подготовке теплоэнергетического хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду.

Отключить горячую воду хотели еще в мае, но позже решили перенести работы по промывке и опрессовке сетей на более позднее время. Все из-за коронавируса. Было бы неправильно лишать горожан возможности комфортного соблюдения личной гигиены.

Конечно, вирус пока не отступил, однако работы все-таки необходимо проводить. Поэтому с 1 июня планируются локальные отключения. Ознакомиться с их графиком можно здесь. Как правило, жильцы тех домов, что есть в списке, останутся без горячей воды на две недели.

- В ряде случаев возможны незначительные расхождения и корректировки сроков работ, вызванные объективными причинами. В связи с этим потребителям рекомендуется дополнительно уточнять сроки отключения и возобновления горячего водоснабжения у обслуживающих дома организаций, - пояснили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU