Под Воронежем разбился мотоциклист
За 27 мая в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 91 ДТП, большинство из них произошло в областном центре – 67.
В авариях один человек погиб и девять получили ранения.
Смертельная авария произошла около 19.35 в Аннинском районе. На полевой дороге между селами Гусевка и Артюшкино разбился мотоциклист. По предварительным данным Госавтоинспекции, 30-летний водитель на «Ирбис Вираго» не справился с управлением и перевернулся. Мужчина умер от полученных травм в автомобиле "Скорой", когда его везли в больницу.
Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU