Под Воронежем разбился мотоциклист

28 Май 2020 2020-05-28T10:44:46+03:00

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За 27 мая в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 91 ДТП, большинство из них произошло в областном центре – 67.

В авариях один человек погиб и девять получили ранения.

Смертельная авария произошла около 19.35 в Аннинском районе. На полевой дороге между селами Гусевка и Артюшкино разбился мотоциклист. По предварительным данным Госавтоинспекции, 30-летний водитель на «Ирбис Вираго» не справился с управлением и перевернулся. Мужчина умер от полученных травм в автомобиле "Скорой", когда его везли в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU