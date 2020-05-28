«Воронежские девчата» споют песни из фильма «Кубанские казаки»
В Воронеже продолжается проект «Филармония дома». 29 мая пройдёт трансляция, посвящённая 120-летию композитора Исаака Дунаевского, который в начале 50-х годов дал три авторских концерта, маэстро сам стоял за пультом Воронежского академического симфонического оркестра. Во время пребывания в Воронеже композитор встречался с местными школьниками, которые попросили его написать песню об их классе. Так появился знаменитый «Школьный вальс»
К 120-летию Исаака Дунаевского в программе трансляции ансамбль «Воронежские девчата» исполнит песни из фильма «Кубанские казаки».
Видео можно посмотреть в группе филармонии «ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU