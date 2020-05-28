2020-05-28T08:24:33+03:00
Звезды

«Воронежские девчата» споют песни из фильма «Кубанские казаки»

Так ансамбль отметит 120-летие Исаака Дунаевского
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже продолжается проект «Филармония дома». 29 мая пройдёт трансляция, посвящённая 120-летию композитора Исаака Дунаевского, который в начале 50-х годов дал три авторских концерта, маэстро сам стоял за пультом Воронежского академического симфонического оркестра. Во время пребывания в Воронеже композитор встречался с местными школьниками, которые попросили его написать песню об их классе. Так появился знаменитый «Школьный вальс»

К 120-летию Исаака Дунаевского в программе трансляции ансамбль «Воронежские девчата» исполнит песни из фильма «Кубанские казаки».

Видео можно посмотреть в группе филармонии «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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