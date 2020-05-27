Московский музей космонавтики проведет для воронежцев онлайн-экскурсию и лекцию

27 Май 2020 2020-05-27T23:53:12+03:00

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Заместитель заведующего отделом научной популяризации московского музея космонавтики Александр Рыжов в рамках фестиваля проведет онлайн-экскурсию «Утро космической эры». Он расскажет зрителям о конструкторских и инженерных решениях, использованных в первых космических аппаратах. Они до сих пор являются базовыми для мировой космонавтики. Во время экскурсии воронежцы узнают, как человечеству через 12 лет после окончания Великой Отечественной войны удалось сделать прорыв в освоении космоса. Посетителям онлайн-экскурсии также расскажут о роли советских ученых в истории этих побед, судьбах и подвигах людей, которые создали ракетно-космическую отрасль.

фото предоставлено музеем.

Кроме того, старший научный сотрудник отдела популяризации музея Денис Прудник проведет онлайн-лекцию для детей «Как стать космонавтом». В конце июня 2019-го Роскосмос объявил третий набор в отряд космонавтов. Лектор расскажет о том, как это происходит, ведь он сам прошел через подобную процедуру.

фото предоставлено музеем.

Напомним, фестиваль «Лето вместе с Комсомолкой» пройдет с 1 по 3 июня в формате прямых трансляций в нашей группе во «ВКонтакте».

Первый день будет посвящен спорту. Воронежцев ждут мастер-классы по танцам и йоге, зарядка и полезные советы от лидера «Команды Звездный Десант» Златы Чепурой.

В течение второго дня желающие смогут посетить виртуальную экскурсию по московскому музею космонавтики, воронежским океанариуму и заповеднику, липецкому музею народного и декоративно-прикладного искусства и музею-заповеднику «Павловск», расположенному в Санкт-Петербурге.

В рамках третьего дня зрители научатся готовить вкусные блюда вместе с шеф-поваром, плести корзинки крючком, подбирать косметику и многое другое.

Параллельно «Комсомольская правда в Воронеже» будет проводить различные конкурсы и розыгрыши, в которых каждый может выиграть призы от наших партнеров: сети гипермаркетов Офисмаг, сети книжных магазинов Амиталь, АнтиСуши, барбершоп BigBro и других.

ИСТОЧНИК KP.RU