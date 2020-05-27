В Воронеже с 27 на 28 мая продолжат ремонт 16 дорог

27 Май 2020 2020-05-27T18:06:14+03:00

Планируется провести устройство съездов, укрепление обочин, установка бортового камня и другие работы

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В Воронеже с 27 на 28 мая в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется продолжить ремонт 16 объектов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Водителей просят не парковать машины в районе проведения работ.

- улица 1 Мая (от площади Советов до улицы Чудесной): днём - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица 40 лет Октября: днём - поднятие горловин колодцев;

- улица Академика Королёва (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минёров): днём - ремонт тротуаров;

- улица Беговая: ночью - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

- улица Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33а по улице Дмитрия Горина): днём - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица Историка Костомарова (от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Гжельской): днём - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица Кропоткина (от улицы Донбасской до улицы Войкова): днём - поднятие горловин колодцев;

- улица Ленинградская: ночью - подготовительные работы под установку бортового камня;

- улица Любы Шевцовой: ночью - устройство съездов;

- улица Майская (от дома №11 до дома №42): ночью - подготовительные работы под устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

- переулок Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина): днём - поднятие горловин колодцев, установка бортового камня;

- улица Независимости (от улицы Гжельской до улицы 65 лет Победы): днём - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица Олифиренко (от улицы Чудесной до улицы Дмитрия Горина): днём - устройство съездов, укрепление обочин;

- площадь Советов (от переулка Дружеский до улицы 1 Мая): днём - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица Хользунова (от дома №68 до Московского проспекта): ночью - подготовительные работы под устройство съездов;

- улица Чудесная (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко): днём - устройство съездов, укрепление обочин.

Планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и дорожной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU