В воронежской больнице «Электроника» появится новое отделение
В июле 2020 года в БСМП №10 (больница «Электроника») появится новое отделение рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения. Его откроют в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Это позволит проводить малоинвазивные вмешательства путем прокола кожи - без хирургических разрезов.
Отделение будет оснащено одной из самых современных ангиографических систем - это устройство с помощью которого можно выполнять весь спектр таких операций. Обычно их проводятся под местной анестезией, благодаря чему уменьшается период восстановления пациентов и время их пребывания в стационаре после операции.
На данный момент подготовлены помещения для установки ангиографической системы. Профессиональную переподготовку прошли врачи и средний медицинский персонал больницы. Открытие отделения позволит повысить доступность и качество оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения.
ИСТОЧНИК KP.RU