В воронежской больнице «Электроника» появится новое отделение

27 Май 2020 2020-05-27T17:37:28+03:00

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В июле 2020 года в БСМП №10 (больница «Электроника») появится новое отделение рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения. Его откроют в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Это позволит проводить малоинвазивные вмешательства путем прокола кожи - без хирургических разрезов.

Отделение будет оснащено одной из самых современных ангиографических систем - это устройство с помощью которого можно выполнять весь спектр таких операций. Обычно их проводятся под местной анестезией, благодаря чему уменьшается период восстановления пациентов и время их пребывания в стационаре после операции.

На данный момент подготовлены помещения для установки ангиографической системы. Профессиональную переподготовку прошли врачи и средний медицинский персонал больницы. Открытие отделения позволит повысить доступность и качество оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения.

ИСТОЧНИК KP.RU