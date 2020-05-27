В Воронеже в гипермаркете умер мужчина

27 Май 2020 2020-05-27T17:27:06+03:00

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27 мая около десяти часов утра в гипермаркете «Линия» на улице Домостроителей умер 64-летний мужчина. Он внезапно упал на первом этаже и больше уже не встал. Охранники гипермаркета вызвали скорую, но приехавшие врачи уже не могли ничем помочь.

К сожалению, смерти в публичных местах Воронежа случаются не так уже редко. Напомним, 24 сентября 2019 года в торговом центре «Московский проспект» умер 57-летний мужчина, пришедший туда вместе с родственниками.

Людям, страдающим опасными хроническими заболеваниями, стоит помнить – лучше на всякий случай носить с собой необходимые вам лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU