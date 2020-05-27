2020-05-27T17:09:35+03:00
Общество

Мэрия: число дежурных групп в детсадах Воронежа увеличили до 45

Неделю назад их было 30
Юрий КОЗЛОВ
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В мэрии настаивают на том, что в дежурные группы ребенка можно отдавать только в экстренных случаях.В мэрии настаивают на том, что в дежурные группы ребенка можно отдавать только в экстренных случаях.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В администрации Воронежа сообщили свежие данные по числу дежурных групп в городских детсадах. Оказалось, что по сравнению с 30, которые были неделю назад, их число резко возросло, - до 45. То есть, в полтора раза. Раньше в дежурных группах занимались с 204 детьми (данные на 22 мая), теперь ребятишек, пристроенных туда, стало 507.

В мэрии, однако, предупредили, что открытие таких групп не перестает быть экстренной мерой, поэтому родителям стоит подавать туда заявление только, когда нет другого выхода. То есть, если оба родителя вынуждены в условиях режима самоизоляции работать вне дома и нет возможности оставить детей на попечение других близких людей.

Напомним, чтобы оформить ребенка в дежурную группу, нужно лично (с 9.00 до 18.00) или по электронной почте подать в свой детсад заявление и справки с места работы обоих родителей. По согласованию с облздравом медицинские справки о здоровье малыша и его эпидокружении, требующиеся для зачисления, можно получить на дому. В течение суток после отправки всех документов родителям должен прийти ответ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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