2020-05-27T17:03:47+03:00
Общество

В Воронежской области еще у 36 жителей региона подозревают коронавирус

Стало больше и людей под наблюдением на дому
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области еще у 36 человек подозревают коронавирус. На данный момент в медорганизациях изолировали 1003 местных жителя. Об этом сообщили в региональном оперштабе в среду, 27 мая.

На 213 увеличилось и количество людей, находящихся под наблюдением на дому. Теперь их 3105.

Напомним, 27 мая официально подтвердили заражение новым коронавирусом еще у 62 человек. Общее число людей с этой инфекцией достигло 1643. За сутки выздоровели от коронавируса еще 78 человек. Таким образом, число пациентов, победивших инфекцию уже составляет 1 235 - с начала пандемии. Умерли 17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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