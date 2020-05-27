В Воронежской области еще у 36 жителей региона подозревают коронавирус

27 Май 2020 2020-05-27T17:03:47+03:00

Стало больше и людей под наблюдением на дому

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В Воронежской области еще у 36 человек подозревают коронавирус. На данный момент в медорганизациях изолировали 1003 местных жителя. Об этом сообщили в региональном оперштабе в среду, 27 мая.

На 213 увеличилось и количество людей, находящихся под наблюдением на дому. Теперь их 3105.

Напомним, 27 мая официально подтвердили заражение новым коронавирусом еще у 62 человек. Общее число людей с этой инфекцией достигло 1643. За сутки выздоровели от коронавируса еще 78 человек. Таким образом, число пациентов, победивших инфекцию уже составляет 1 235 - с начала пандемии. Умерли 17.

ИСТОЧНИК KP.RU