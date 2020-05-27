В Воронеже будут судить 19-летнего парня, из-за которого в ДТП погиб местный житель

27 Май 2020 2020-05-27T16:40:00+03:00

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В Воронеже в суд передали уголовное дело на 19-летнего местного жителя, по вине которого в ДТП погиб 20-летний парень. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 27 мая.

По версии следствия, 7 декабря прошлого года около трех часов ночи 19-летний парень ехал за рулем автомобиля «Фольксваген-Поло». В какой-то момент он не справился с управлением машину занесло, а затем она вылетела на встречную полосу и далее а обочину, где столкнулась с опорой линии электропередач.

В результате ДТП телесные повреждения получил 20-летний пассажир иномарки. Его госпитализировали, но спасти не смогли. Он скончался в больнице.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU