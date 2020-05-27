В Воронежском заповеднике нашли редкое краснокнижное растение
В Воронежском заповеднике обнаружили редкое растение из Красной книги. Около полутора десятков экземпляров воронца колосистого нашли недалеко от Центральной усадьбы. Об этом сообщили в группе природоохранной зоны в среду, 27 мая.
Воронец колосистый - европейско-западносибирский лесной вид. В Воронежской области растет в лиственных лесах, обычно в достаточно влажных и тенистых местообитаниях. В заповеднике растение регистрируется очень редко, при случайных встречах. С 1971 года их известно всего шесть. Все эти находки сделаны в кварталах южной части природоохранной территории.
Как рассказали в заповеднике, воронец колосистый относится к семейству лютиковых. Это многолетнее растение с толстым корневищем. У взрослого растения один или несколько прямостоячих стеблей высотой 30-60 см. Цветки собраны в короткую овальную кисть. Цветет с конца мая до начала июня. После цветения завязываются плоды – сочные многосеменные ягоды черного цвета, как глаз птицы. Отсюда и название растения.
Кстати, внешне листья воронца похожи на листья сныти обыкновенной, крапивы, подроста клена татарского, поэтому растение так тяжело найти среди густого растительного покрова наших лесов.
ИСТОЧНИК KP.RU