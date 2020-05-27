В Воронежской области ищут подрядчика для проектирования туристического комплекса в Ломовском ландшафтном парке

27 Май 2020 2020-05-27T15:57:16+03:00

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В Воронежской области ищут подрядчика для разработки проектной документации для строительства информационно-туристического комплекса на территории Ломовского природного ландшафтного парка. Заказчиком выступил департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области. Начальная она же максимальная цена контракта - практически 6,5 млн рублей.

Речь идет о здании из двухэтажных блоков, соединенных между собой одноэтажным холлом, и со вспомогательными помещениями. Над соединяющей частью должны возвести озелененную насыпь (холм) согласно утвержденному дизайн-проекту.

На первом этаже подрядчик должен предусмотреть конференц-зал, переговорную, кабинет директора, кабинеты сотрудников, концертный зал, холл, учебный класс, кухню с необходимыми техническими помещениями, зал кафе, террасы, комнату охраны, сувенирную лавку, санузлы и другие вспомогательные помещения. На втором этаже расположить гостиничные номера, помещение кастелянши и террасы. В гостиничных номерах предусмотреть антресольные зоны хранения.

Ориентировочная общая площадь здания – 1100 м2. Окончательное рассмотрение заявок запланировано на 22 июня.

В 2019 году территорию более 400 кв. м. в Ломовском природном парке в Воробьевском районе охватил огонь. О ситуации нам тогда рассказывал Василий Козлов, директор ландшафтного парка.

Парк располагается в местности, являющейся памятником природы эпохи донского оледенения, площадь его составляет 150 га. На территории сформирована инфраструктура для развития этнотуризма, традиционных художественных ремесел и реализации масштабных культурных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU