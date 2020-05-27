2020-05-27T15:42:14+03:00
Происшествия

В Воронеже будут судить мужчину, резавшего шею знакомого

«Разборка» после выпивки едва не закончилась убийством
Юрий КОЗЛОВ
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Удар ножом, к счастью, оказался не смертельным.Удар ножом, к счастью, оказался не смертельным.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 45-летнего мужчины. Его обвиняют по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство».

14 марта между 18.30 и 19.30 в одной из квартир многоэтажки на Ленинском проспекте выпивали двое мужчин 36 и 45 лет. Бывают люди, которым употреблять горячительные напитки нельзя – становятся неадекватными. Так случилось и на этот раз. Сначала 36-летний участник пьяных посиделок ударил старшего оппонента кулаком в лицо. Тот сходил на кухню, достал нож и резанул недруга по шею. 36-летний раненый чудом успел убежать, потому и выжил – ему своевременно оказали медицинскую помощь.

- На предварительном следствии 45-летний мужчина свою вину полностью признал. Ее также доказывают заключения проведенных судебных экспертиз, показания раненого и свидетелей преступления, - рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального следственного управления СК России Матвей Сладких.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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