Из дома в Воронеже украли десять входных дверей вместе с домофонами

27 Май 2020 2020-05-27T15:28:46+03:00

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Специалисты управляющих компании ГК «ПИК-Комфорт» проанализировали ситуацию с кражами общедомового имущества. Они пришли к выводу, что воры чаще всего злодействуют во время капремонта или сразу после него – когда старое оборудование демонтировали, но не увезли, а новое еще не установили. Причем сотрудники УК даже составили ТОП-3 таких краж.

Как ни удивительно, на третьем месте этого печального рейтинга кража дверей в местах общего пользования. Печальный рекорд установили воры в ломе № 17 на улице Красноармейской Ленинского района: там они ухитрились снять с петель сразу десять входных металлических дверей вместе с домофонами.

На втором месте - электропроводка. К примеру, дом № 15 по ул. Южно-Моравской Советского района лишился 60 метров силовых кабелей и 150 метров проводки, от которой запитаны общедомовые счетчики. Из подъездов дома № 17/2 по ул. Минская в Железнодорожном районе украли 15 эвакуационных светильников и 10 датчиков движения.

Но чаще всего воруют радиаторы отопления – первое место рейтинга. Из подъездов дома № 25 на улице Менделеева Левобережного района украли сразу 14 радиаторов. Из дома № 10 по улице Краснозвездной Советского района «джентльмены удачи» срезали замок с двери в подвал и пытались вытащить оттуда трубы, задвижки и батареи, которые хранили там после капремонта.

- Воры были в спецовках и представились работниками УК, поэтому у жильцов не возникло подозрений. Их спугнул наш слесарь, - рассказал директор УК «Советского района» Павел Матросов.

В группе управляющих компаний дали совет жильцам:

- Найти виновных и возместить потери дома за их счет практически невозможно, хотя УК или старшие по домам незамедлительно сообщают о каждом таком случае в полицию, - рассказали в ГК «ПИК-Комфорт» в Воронеже. - Пока же единственный способ предотвратить воровство – самим собственникам быть внимательнее , следить за ходом капремонта. В случае ЧП нужно сразу сообщать о нем в УК и в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU