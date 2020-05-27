В Воронеже женщина лишилась 190 тысяч во время трудоустройства на удаленную работу

27 Май 2020 2020-05-27T14:41:59+03:00

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В Воронеже женщина потеряла крупную сумму, пытаясь устроиться на удаленную работу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду. 27 мая.

Так, 55-летняя местная жительница обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей компании, занимающейся трудоустройством и подбором персонала. Женщина предложила ей устроиться на удалённую работу в одну из крупных финансовых организаций.

Горожанка согласилась. Тогда звонившая попросила местную жительницу установить на компьютер программу удаленного администрирования якобы для выполнения дальнейших служебных обязанностей. После мошенники смогли подключиться к банковскому личному кабинету и похитили у нее около 190 тысяч рублей.

Всего за сутки зарегистрировано 14 сообщений о мошенничествах. Общий ущерб составил более одного миллиона двухсот тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU