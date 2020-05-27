В воронежский «Факел» пришел еще один защитник

27 Май 2020 2020-05-27T13:31:32+03:00

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26-летний защитник Федор Первушин (рост - 178 сантиметров, вес - 72 килограмма) пополнил ряды «Факела». Родившийся в Барнауле игрок выступал за местное «Динамо» с 2011 по 2017 годы с перерывами. Временами он уезжал на Сахалин, чтобы там защищать цвета клуба из Южно-Сахалинска, носящего название этого острова на Дальнем Востоке. Последние два сезона Первушин провел в ярославском «Шиннике», за эту команду он сыграл 51 матч в чемпионате и три - в Кубке. Результативными действиями при этом Федор не отметился.

Напомним, в нынешнее межсезонье в «Факел» пришел еще один защитник Николай Зайцев, имевший опыт игр в Премьер-лиги. В элите российского футбола отметился и еще один новичок нашего клуба – хавбек Роман Акбашев. Также «Факел» пополнили нападающие Александр Подбельцев и Андрей Разборов и полузащитник Никита Дроздов.

ИСТОЧНИК KP.RU