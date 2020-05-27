В Воронеже с начала лета начнет работу бесплатный прокат детских автокресел

27 Май 2020 2020-05-27T13:16:40+03:00

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2 июня в Воронеже начнет работу бесплатный прокат детских автокресел - он расположится в одном из помещений Госавтоинспекции на Холмистой, 56. Такая мера должна помочь мамам и папам, которым тяжело потратить три-пять тысяч рублей на такое устройство, безопасно перевозить малышей.

В феврале с инициативой организовать бесплатный пункт проката выступил на заседании Общественного совета при региональном ГУ МВД начальник областного управления ГИБДД Евгений Шаталов.

В отделе пропаганды городской Госавтоинспекции «КП-Воронеж» рассказали, что получить автокресло сможет каждый желающий. Какие-либо ограничения по сроку эксплуатации на человека накладывать не будут.

Аренда будет оформлена документально: родители, которые пожелают воспользоваться автокреслом, должны подписать бумагу об ответственности за его сохранность. При этом в залоге нужно оставить сумму равную стоимости устройства. Когда воронежцы вернут кресло - им отдадут их деньги.

Такой пункт проката уже поддержали общественные активисты: они привезли часть кресел. Если у вас есть возможность и желание, вы также можете привести в Госавтоинспекцию на Холмистой автокресло, из которого, например, уже вырос ваш ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU