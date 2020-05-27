Под Воронежем будут судить мужчину, подстрелившего коллегу на работе

27 Май 2020 2020-05-27T13:12:28+03:00

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В Россошанском районе в суд передали уголовное дело с обвинительным заключением на 36-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в среду, 27 мая.

Напомним, все произошло 14 октября прошлого года. Давний конфликт между сослуживцами фирмы в селе Ямное Рамонского района, занимающейся продажами автомобильных масел, едва не закончился трагедией. 38-летний воронежец, терпевший нападки своего коллеги, как только они пришли на работу, около восьми утра, предложил поговорить по-мужски и выяснить все разногласия. Они вышли из офиса, однако вместо нормального разговора получился расстрел. Агрессивный 36-летний коллега выхватил травматический пистолет и выстрелил оппоненту в ногу и в пах. Началась драка, подбежали другие работники и выхватили оружие у стрелявшего мужчины и вызвали полицию. Раненого отвезли в Рамонскую районную больницу.

Травмы квалифицировали как легкий вред здоровью. По данному факту возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением оружия). Нападавший оказался зятем директора. Его тогда отпустили под подписку о невыезде.

Прокурор утвердил обвинительное заключение и передал дело в суд. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU