Пенсионерка из Воронежской области так боялась потерять сбережения, что сделала 44 перевода мошенникам

27 Май 2020 2020-05-27T12:29:01+03:00

Она два часа сама отдавала преступникам свои деньги

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64-летняя жительница Терновского района 20 километров мчалась до ближайшего банкомата. А потом в течение двух часов сделала 44 перевода. Она так боялась потерять сбережения, лежавшие у нее на счету, что буквально подарила мошенникам 700 тысяч рублей.

Началась операция по «выкачиванию» денег с пенсионерки 25 мая в 14.00 и продолжалась до 20.00.

Женщина, назвавшая себя сотрудницей банка, за это время успела позвонить бедной женщине с 11 разных мобильных номеров московского региона.

Она запугала пенсионерку, что мошенники хотят оформить на нее кредит. Чтобы это предотвратить, она сама должна оформить потребительский займ на себя через мобильное приложение. В этом нет никакой логики? Да.

Но пенсионерка послушно выполняла команды, поступающие по телефону, затем обналичила деньги и перевела их через банкомат на номера, которые указала лжесотрудница банка.

Когда муж пенсионерки все-таки догадался позвонить в службу поддержки банка, было поздно. Оператор лишь подтвердила, что никаких хакерских атак на их счет не было. Тогда женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU