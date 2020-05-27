В Воронежской области на директоров магазинов возбудили уголовное дело за продажу сигарет возле школ

27 Май 2020 2020-05-27T12:24:56+03:00

Торговые точки находились на расстоянии меньше 100 метров от учебного учреждения

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В Калачеевском районе возбудили уголовное дело на директоров магазинов за продажу сигарет возле школ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в среду, 27 мая.

Во время проверки выяснилось, что в селе Манино в магазине ООО «Аверс» продавали табачные изделия с нарушением действующего законодательства. Торговая точка находилась на расстоянии меньше 100 метров от учебного учреждения.

Аналогичные нарушения нашли в магазинах «Магнит-Карачун» АО «Тандер» и «Рождественский» ИП Васильченко Е.Н.

Уголовные дела возбудили по ч.1 ст.14.53 КоАП РФ (несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями).

ИСТОЧНИК KP.RU