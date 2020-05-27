В Воронеже маршрутки ездили с поврежденными шинами и неисправными тормозами

27 Май 2020 2020-05-27T12:23:47+03:00

Проверка двух маршрутов показала, что в их работе допускались грубейшие нарушения закона. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Кроме того, сотрудники прокуратуры выяснили, что отдельные автобусы не проходили теохсмотр и в салоне не было огнетушителей

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Сотрудники прокуратуры Левобережного района проверили работу автобусов, ездящих по маршрутам № 363 (ИП Крылов В.И.) и № 65 (ООО «Вест Лайн»). Оказалось, что некоторые машины не прошли техосмотр. Кроме того, обнаружили автобусы с поврежденными шинами, неисправными топливной и тормозной системами. В салонах не было огнетушителей и аптечек. В ряде случаев отсутствовали договоры обязательного медицинского страхования гражданской ответственности перевозчика.

- В отношении должностных лиц ООО «Вест Лайн» и ИП Крылов В.И. возбудили два административных дела. Они находятся на рассмотрении, - сообщили в прокуратуре Левобережного района. - По статье 11.31 КоАП РФ «Несоблюдение перевозчиком требований законодательства Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров» сотрудникам автопредприятий грозит штраф от одной до трех тысяч рублей. По статье 12.31 КоАП РФ «Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке, не прошедшего государственного технического осмотра или технического осмотра, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация» их могут обязать заплатить от пяти до восьми тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU