Заповедник Воронежской области показал видео с игрой лисят

27 Май 2020 2020-05-27T12:00:47+03:00

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Хоперский государственный заповедник поделился двумя забавными видео с фотоловушек в Южном лесничестве. На одном двое детенышей лис в шутку охотились друг на друга, даже не замечая съемки. Один из малышей прячется под бревном, а второй выгоняет его и начинает погоню. А на втором один из лисят поедает добычу, а другой охраняет территорию.

Как пояснили в заповеднике, период размножения лисицы приходится на середину или на конец зимы. Самку может преследовать сразу несколько самцов, которые не перестают «тявкать» и драться друг с другом. Перед тем, как на свет появятся малыши, лиса тщательно вычищает свое логово, а после их появления она почти не уходит из норы. Самец оставляет для них еду возле входа.

Лисята в заповеднике.

У лис рождаются сразу пять лисят. Сначала они ничего не видят, а их ушные раковины закрыты перепонками. При этом на их теле уже присутствует короткий мех темно-бурого оттенка, а кончик хвоста у всех белый. Детеныши растут и развиваются быстро, уже через пару недель они начинают видеть и у них пропадают перепонки. Затем у них появляются первые зубы и они начинают выходить из норы, чтобы попробовать «взрослую» еду. Подрастающее потомство кормят оба родителя на протяжении полутора месяцев, после чего лисята начинают учиться охотиться самостоятельно.

Лисята в Хоперском заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU