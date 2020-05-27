Водителя маршрутного автобуса в Воронеже оштрафовали за опасный маневр
Он проехал на красный сигнал светофора
Момент нарушенияФото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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21 мая в Воронеже у дома №58/4 по улице Ростовской маршрутный автобус проехал на запрещающий сигнал светофора. Быть может, этот проступок водителя «ПАЗа» остался бы незамеченным, если бы не появившееся вскоре видео в социальных сетях.
Госавтоинспекторы быстро нашли 59-летнего воронежца, управлявшего автобусом №65.
- В отношении нарушителя составлен административный протокол в соответствии с частью 1 статьи 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора» и назначен штраф в размере 1000 рублей, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU