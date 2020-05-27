Воронежская областная Дума в первом чтении приняла законопроект, ограничивающий работу «наливаек» в жилых кварталах

27 Май 2020 2020-05-27T11:00:27+03:00

Главная цель данной инициативы – забота о здоровье воронежцев и создание комфортных условий для жизни в многоквартирных домах, отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов

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Региональный парламент предложил законодательно ограничить на территории Воронежской области продажу алкоголя в барах, кафе, закусочных и рюмочных с площадью залов обслуживания до 50 м2, которые расположены в многоквартирных жилых домах и на прилегающих к ним территориях.

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ИСТОЧНИК KP.RU