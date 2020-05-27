В центре Воронежа на перекрестке врезались друг в друга три иномарки

27 Май 2020 2020-05-27T11:00:41+03:00

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Утром 27 мая на перекрестке у гостиницы «Азимут» (раньше она называлась «Брно») в ДТП попали сразу три машины. Очевидец сообщил, что две машины погрузили на эвакуаторы, одна еще оставалась на дороге.

- Авария случилась в 7.55. На улице Плехановской столкнулись «Ниссан Х-Трейл», «Форд-Фокус» и «Опель-Мокко», - рассказали в городском отделе пропаганды управления ГИБДД. – Японской иномаркой управлял 38-летний мужчина, американской – 26-летний водитель, немецкой рулил 55-летний автолюбитель. Все они, по предварительным данным, не пострадали, во всяком случае сведений об их обращениях за медицинской помощью нет. Напоминаем водителям: при проезде перекрестков случается большинство аварий, поэтому при их пересечении будьте особенно внимательны.

"Опель" отвезли на эвакуаторе.Фото: Максим ГОРОХОВ

У "Ниссана", оставшегося на дороге, видимых сильных повреждений нет.Фото: Максим ГОРОХОВ

ИСТОЧНИК KP.RU