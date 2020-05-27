В Воронежской области еще 78 человек выздоровели от коронавируса 27 мая

27 Май 2020 2020-05-27T10:52:49+03:00

В то же время официально подтвердили заражение еще у 62 человек

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В Воронежской области за сутки выздоровели от коронавируса еще 78 человек. Таким образом, число пациентов, победивших инфекцию уже составляет 1 235 - с начала пандемии. Об этом 27 мая сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

В то же время 27 мая в Воронежской области официально подтвердили заражение новым коронавирусом еще у 62 человек.

Сейчас один из главных вопросов: успеют ли ко 2 июня выровняться показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области? Пока, 27 мая, картина не слишком обнадеживающая.

ИСТОЧНИК KP.RU