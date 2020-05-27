2020-05-27T10:33:56+03:00
Общество

В Воронеже выбрали лучший проект скульптуры фронтовому шоферу из рассказа Шолохова

Она появится на территории мемориального комплекса «Осетровский плацдарм»
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Проект - победитель Фото:«Бюро деловых событий»Проект - победитель Фото:«Бюро деловых событий»
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Проект творческого коллектива из Москвы под руководством Константина Ашихмина признали лучшей скульптурной композицией, посвященной Андрею Соколову – фронтовому шоферу, герою рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека». Заседание жюри состоялось 25 мая.

Памятник должны установить на территории мемориального комплекса «Осетровский плацдарм». Не так давно закончили строительство комплекса в Верхнемамонском районе.

Автору проекта-победителя будет предложено приоритетное право реализации проекта. В состав столичного коллектива также входят скульптор Алексей Чебаненко и архитектор Андрей Шипунов.

- Делая свой выбор, я опирался на два критерия. Во-первых, как это будет привязано к месту и во-вторых, насколько реалистично показан сюжет. Мне понравились буквально все работы. Я читал не так давно эту повесть «Судьба человека» и смотрел в праздничные дни фильм снятый Сергеем Бондарчуком. На этой экспозиции представлено уже окончание повести – встреча героя и мальчика. Как бы непростая надежда на будущее этих встретившихся людей, – комментирует Николай Быков глава администрации Верхнемамонского района, член жюри.

Всего на конкурс поступило 16 проектов из 8 городов России. Подробнее познакомиться с каждым из них можно на сайте оператора конкурса «Бюро деловых событий».

Некоторые другие варианты работ Фото:«Бюро деловых событий»

Некоторые другие варианты работ Фото:«Бюро деловых событий»

ИСТОЧНИК KP.RU

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