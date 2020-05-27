В Воронежской области среднемесячная зарплата составила 34 тысячи рублей

27 Май 2020 2020-05-27T09:49:11+03:00

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По данным Воронежстата на 26 мая, среднемесячная номинальная зарплата в Воронежской области составляет 34 301 рубль. Аналитики рассматривали период с января по март 2020 года. Эта сумма на 6.9% больше размера зарплаты за аналогичный период прошлого года.

Конкретно в марте номинальный заработок воронежцев составил 35 032 рубля. Сумма увеличилась на 3.7% в сравнении с мартом 2019-го. Если брать реальный размер зарплаты за три месяца, то аналитики уверяют, что она выросла на 4.2%, за март - на 0.6%.

- В марте оплата труда воронежцев значительно превысила среднеобластной уровень. В 1.9 раза у тех, кто производит химические вещества и продуктовы, в 1.8 раза - в сфере информации и связи, в 1.6 раза - у занятых в финансовой и страховой деятельности. У сотрудников профессиональной, научной и технической сфер размер зарплаты стал выше среднеобластного уровня на 37%, у работников, которые обеспечивают население электрической энергией, газом и паром, а также осуществляют кондиционирование воздуха, производят лекарства и материалы, применяемые в медицинских целях - на 32%, - сообщили в Воронежстате.

Самый низкий доход по прежнему у производителей одежды - 56% от среднеобластного уровня, текстильных изделий - 52% и товаров из кожи - 43%.

По данным аналитиков на 1 мая 2020 года, суммарная задолженность по заработной плате 90 работникам составила 13.4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU