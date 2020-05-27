В Воронежской области новый коронавирус подтвердился еще у 62 человек на 27 мая
27 мая в Воронежской области официально подтвердили заражение новым коронавирусом еще у 62 человек. Такая информация поступила от регионального оперштаба. То есть, общее число людей с этой инфекцией достигло 1643.
Ранее мы сообщали, что в Воронежском центре ракетного двигателестроения произошла вспышка коронавируса. По состоянию на 26 мая, диагноз Covid-19 подтвердился у 12 работников предприятия. Все они находятся под наблюдением врачей: трое - в медицинских стационарах, остальные - в домашних условиях.
Диагноз коронавирус подтвердился и у семи сотрудников отделения паллиативной помощи воронежского онкодиспансера в селе Стрелица Семилукского района, а также у трех человек из контактного круга.
Тем временем в Воронеже прошли успешно роды двух матерей, зараженных коронавирусом. Малыши у них родились здоровыми, инфекции COVID-19 у новорожденных не обнаружили.
ИСТОЧНИК KP.RU