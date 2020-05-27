В Воронежской области новый коронавирус подтвердился еще у 62 человек на 27 мая

27 Май 2020 2020-05-27T08:39:49+03:00

Ранее мы сообщали о вспышках заболевания на производствах и в медусреждениях Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

То есть, общее число людей с этой инфекцией в нашем регионе достигло 1643

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27 мая в Воронежской области официально подтвердили заражение новым коронавирусом еще у 62 человек. Такая информация поступила от регионального оперштаба. То есть, общее число людей с этой инфекцией достигло 1643.

Ранее мы сообщали, что в Воронежском центре ракетного двигателестроения произошла вспышка коронавируса. По состоянию на 26 мая, диагноз Covid-19 подтвердился у 12 работников предприятия. Все они находятся под наблюдением врачей: трое - в медицинских стационарах, остальные - в домашних условиях.

Диагноз коронавирус подтвердился и у семи сотрудников отделения паллиативной помощи воронежского онкодиспансера в селе Стрелица Семилукского района, а также у трех человек из контактного круга.

Тем временем в Воронеже прошли успешно роды двух матерей, зараженных коронавирусом. Малыши у них родились здоровыми, инфекции COVID-19 у новорожденных не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU