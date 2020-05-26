В Воронеже подготовят техзадание для разработки проекта территории Петровской набережной

26 Май 2020 2020-05-26T21:14:56+03:00

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Сотрудники региональных департаментов архитектуры и градостроительства и строительной политики определили параметры реконструкции первой очереди Петровской набережной и создания историко-культурного парка «Петровский остров».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил профильным департаментам в ближайшее время подготовить техзадание на разработку проектов для дальнейших конкурсных процедур.

Проект обустройства первой очереди Петровской набережной обещают подготовить до конца 2020 года. Будут дорабатывать концепцию «Черноземноморье», победившую в 2019 году на Всероссийском архитектурно-градостроительном конкурсе.

Для реализации проектов Петровской набережной и Петровского острова необходима комплексная модернизация инженерной инфраструктуры, а именно гидротехнического устройства сточных вод.

ИСТОЧНИК KP.RU