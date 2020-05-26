В Воронежской области нашли останки 21 бойца Красной Армии

26 Май 2020 2020-05-26T20:26:34+03:00

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Поисковики богучарского отряда «Память» объединения «Дон» обнаружили в братской могиле на окраине села Смаглеевка Кантемировского района останки 18 красноармейцев. По личным вещам определили, что одни из них принадлежат женщине-санитарке. По воспоминаниям старожилов, в том месте во время Великой Отечественной войны был госпиталь. Предположительно, в братской могиле, были захоронены как умершие пациенты госпиталя, так и бойцы, погибшие при освобождении села - черепа и кости останков пробиты пулями, на конечности наложены шины. На поле недалеко от захоронения обнаружили скелеты еще троих солдат.

- Среди найденных есть офицер. Это подтверждают найденные компас с инициалами, патроны от пистолета ТТ, моток проволоки (мог принадлежать связисту). Также попались смертные медальоны. Один полностью уцелел, однако, при его вскрытии эксперты богучарской полиции обнаружили внутри труху, - сообщили в администрации Кантемировского района. - Сейчас специалисты по архивным поискам из отряда «Память» устанавливают личности бойцов. Во время раскопок жительница Смаглеевки Лидия Троценко рассказала, что в общей могиле захоронен офицер из Беларуси. Будучи ребенком, женщина нашла его тяжелораненым, он умер и его похоронили вместе с погибшими бойцами. Женщина передала поисковикам сведения о его фамилии, имени, отчестве.

Останки красноармейцев будут перезахоронены на воинском захоронении №146 в центре Кантемировки.

ИСТОЧНИК KP.RU