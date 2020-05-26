Замок Ольденбургских под Воронежем запустил продажу билетов с открытой датой
Дворцовый комплекс Ольденбургских первым из воронежских музеев запустил на официальном сайте онлайн продажу билетов на посещение своих экспозиций.
- Уже открыта предварительная продажа билетов с открытой датой на новую выставку «На благо Отечества», посвящённую многогранной деятельности «русских Ольденбургских». Посетить комплекс в Рамони можно в любой день после отмены ограничений, установленных в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Приобретенные билеты будут действительны до 31 декабря 2020 года, - сообщили в администрации дворцового комплекса.
ИСТОЧНИК KP.RU