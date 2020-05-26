В Воронеже стартует онлайн фестиваль «ВокалисТЫ!»

26 Май 2020 2020-05-26T19:45:23+03:00

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Воронежские певцы всех возрастов могут принять участие в новом конкурсе «ВокалисТЫ!». Он пройдет онлайн на площадках «Централизованной клубной системы» Воронежа.

В конкурсе несколько номинаций: бэби (4-6 лет), дети-1 (7-8 лет), дети-2 (9-11 лет), юниоры (12-15 лет), молодежь (16-18 лет), взрослые-1 (19-30 лет), взрослые-2 (31 год и старше), сеньоры (50 лет и старше).

Для участия в конкурсе нужно отправить на электронный адрес Cks-fest@mail.ru (c пометкой в теме «Конкурс. Вокалисты») заявку с видеовизиткой участника фонограммой выступления.

Участники выступят в прямом эфире «ЦКС-ONLINE» в культурно-досуговом центре «Шинник» (ул. Ростовская, 39). Лауреатов определят после голосования в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU