Поймали воронежца, который заправлялся и не платил за бензин
В Воронеже поймали водителя, который крал бензин на заправках Советского района. От полиции он бегал три месяца.
16 февраля вечером мужчина заправился на АЗС на проспекте Патриотов и уехал, не заплатив, хотя его пытался остановить сотрудник заправки. Через несколько дней денег не досчитались сотрудники АЗС на Холмистой: один из покупателей вроде использовал при оплате бензина банковскую карту, но зачисление денег на расчетный счет заправки не произошло. В общей сложности, ущерб составил более 5 тысяч рублей.
Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого.
23-летний мужчина был объявлен в розыск, долгое время скрывался, но на днях его на мотоцикле задержали сотрудники ГИБДД за нарушение скоростного режима.
Теперь ему придется ответить за грабеж и мошенничество.
ИСТОЧНИК KP.RU