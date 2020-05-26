Поймали воронежца, который заправлялся и не платил за бензин

26 Май 2020 2020-05-26T17:43:06+03:00

Теперь его будут судить за грабеж и мошенничество

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В Воронеже поймали водителя, который крал бензин на заправках Советского района. От полиции он бегал три месяца.

16 февраля вечером мужчина заправился на АЗС на проспекте Патриотов и уехал, не заплатив, хотя его пытался остановить сотрудник заправки. Через несколько дней денег не досчитались сотрудники АЗС на Холмистой: один из покупателей вроде использовал при оплате бензина банковскую карту, но зачисление денег на расчетный счет заправки не произошло. В общей сложности, ущерб составил более 5 тысяч рублей.

Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого.

23-летний мужчина был объявлен в розыск, долгое время скрывался, но на днях его на мотоцикле задержали сотрудники ГИБДД за нарушение скоростного режима.

Теперь ему придется ответить за грабеж и мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU