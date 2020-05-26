В Воронеже сотрудник автомастерской продал чужие колеса и уволился
Неприятная история произошла в Воронеже с 39-летней автомобилисткой. Ее обманули в мастерской. Женщина приехала в автоцентр в Северном районе поменять колеса. Сотрудник мастерской сказал автоледи, что привезенный ею комплект шин с дисками не подходит для установки на её машину. Мужчина предложил оказать содействие в продаже колес и оставить их ему для реализации. Женщина согласилась. Но приехав через некоторое время в мастерскую, была в шоке, узнав, что тот сотрудник уволился. Ущерб от похищенных колес дама оценила в 20 тысяч рублей.
Подозреваемого задержали, 40-летний мужчина признался, что колеса использовал в личных целях.
За мошенничество ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU