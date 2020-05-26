2020-05-26T16:38:08+03:00
Общество

Воронежский мемориал «Песчаный Лог» отремонтируют почти за 12 млн

Объявлен аукцион по поиску подрядчика
Ярослав ИВАНОВ
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Песчаный Лог.Песчаный Лог.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
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Воронежские власти ищут подрядчика для ремонта мемориала «Песчаный лог». Согласно аукционной документации, опубликованной на сайте госзакупок, за 15 недель с момента заключения контракта на братской могиле №565 необходимо обновить входную группу, восстановить дорогу смерти, пилоны, расстрельную стену, стелу, положить новую брусчатку, установить кованое ограждение и конструкцию с надписью «Песчаный лог». Максимальная стоимость контракта 11,8 млн рублей, власти рассчитывают, что в ходе торгов она снизится.

Заявки можно подать до 2 июня, сам аукцион проведут 4 июня.

Мемориал «Песчаный лог» обустроили в Воронеже в 1975 году на месте захоронения 450 мирных жителей и советских военнопленных, расстрелянных фашистами в августе 1942 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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