2020-05-26T16:12:44+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» бесплатно пустит владельцев абонементов на пять домашних матчей будущего сезона

Будем надеяться, что тогда на футбол уже можно будет ходить
Юрий КОЗЛОВ
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Болельщики смогут воспользоваться прошлогодними абонементами, как только медики справятся с коронавирусом.Болельщики смогут воспользоваться прошлогодними абонементами, как только медики справятся с коронавирусом.Фото: с сайта ФК "Факел"
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«Факел» объявил о справедливом решении дать вдалельцам абонементов возможность посетить бесплатно пять первых домашних матчей будущего сезона. При этом оговорились – имеются в виду те, на которые будут пускать зрителей.

Дело в том, что в первенстве ФНЛ в этом сезоне не доиграли 11 туров. Как раз пять из них «Факел» должен был провести в домашних стенах.

Если пандемия коронавируса к следующему сезону затихнет, обладатели абонементов могут оказаться даже в более выигрышном положении. Команда почти со 100-ной гарантией остается в ФНЛ. Более того, она еще и солидно укрепилась – будет на кого посмотреть. «Факел» пополнили нападающие Александр Подбельцев и Андрей Разборов, полузащитники Роман Акбашев и Никита Дроздов, а также защитник Николай Зайцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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