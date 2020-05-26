В Воронеже еще у 34 человек подозревают коронавирус

26 Май 2020 2020-05-26T15:47:57+03:00

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Статистика заболевания коронавирусом в Воронежской области не радует. За сутки был рекордный прирост заболевших - 63 человека. Еще у 34 жителей региона подозревают инфекцию, так что на сегодняшний момент изолировано в медорганизациях 967 человек. На семерых стало больше и под наблюдением на дому, сейчас это 2892 человека.

Напомним, значение коэффициента распространения коронавируса в регионе (1,31 при норме 0,8) пока не позволяет перейти ко второму этапу снятия ограничений.

По состоянию на 26 мая, в Воронежской области диагноз COVID-19 подтвердился у 1581 жителей региона. Выздоровели 1157 пациентов. Умерли 17 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU