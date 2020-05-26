В воронежский «Буран» приплыла одна из «сахалинских акул»

26 Май 2020 2020-05-26T16:10:36+03:00

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ХК «Буран» подписал контракт с воспитанником казанской школы хоккея, 20-летним форвардом Русланом Ахметвалиевым (рост 180 сантиметров, вес 82 килограмма). Нападающий выступал за команды МХЛ «Сибирские снайперы» (Новосибирск) и «Ирбис» (Казань). Последний клуб Руслана перед переходом в «Буран» - «Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск). Эта команда с восточной окраины России также выступает в МХЛ.

В прошедшем сезоне Ахметвалиев провел 62 игры. В них он набрал 47 очков. На счету Руслана 19 голов и 28 результативных передач.

Напомним, совсем недавно «Буран» подписал контракт с еще одним представителем казанской школы хоккея. И тоже с нападающим, но гораздо более опытным – 28-летним Данилом Макаровым.

Всего в межсезонье, в «Буран» пришли уже 11 новичков. Кроме Макарова и Ахметвалиева, «ураганными» стали вратарь Денис Перевозчиков, защитники Кирилл Щукин, Денис Ванин, Александр Микулович; нападающие Никита Лукин, уже хорошо знакомый воронежским любителям хоккея Александр Черников, Артем Гарифулин, Андрей Демидов и Максим Лазарев. В команде появился и новый главный тренер – Вячеслав Уваев.

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ИСТОЧНИК KP.RU