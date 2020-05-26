2020-05-26T15:02:00+03:00
Общество

В Воронеже спортоборудование парка «Алые паруса» обновят за 2 млн рублей

Подрядчики могут подать заявки на тендер
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежские власти ищут подрядчика на обновление спортивной и игровой зоны парка «Алые паруса». Согласно информации на портале госзакупок, собираются заменить пять спортивных тренажеров, игроовой комплекс, качели-гнездо. Максимальная цена контракта 2,1 млн рублей (в ходе аукциона рассчитывают, что она снизится). Финансирование выделяется из областного, федерального и городского бюджетов в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Воронежа на 2018–2024 годы».

Работы по обновлению спортивного и игрового инвентаря должны быть завершены до 1 сентября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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